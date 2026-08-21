Mässlingsfall på Åbofärja

Personen reste med två fartyg i augusti.

Katarina Pada Passagerare på en Viking- och en Eckeröfärja uppmanas kolla sitt vaccinationsskydd.

En person med mässling reste med två färjor den 13 och 15 augusti.

De som reste med Viking Glory från Mariehamn till Stockholm den 13 augusti och med Eckerölinjens fartyg från Grisslehamn i Sverige till Eckerö den 15 augusti uppmanas kontrollera sina vaccinationsskydd mot mässling.

Det meddelar Institutet för hälsa och välfärd (THL).

Viking Glory avgick från Mariehamn klockan 14.25 den 13 augusti. Eckerölinjens fartyg avgick från Grisslehamn i Sverige till Eckerö den 15 augusti klockan 20.

Den insjuknade personen är vaccinerad, vilket avsevärt minskar risken för smittspridning.

Risken att ha blivit smittad ombord på färjan bedöms som liten.

”Även vaccinerade personer kan insjukna i mässling om exponeringen är kraftig, men sjukdomen blir då lindrigare och risken för att föra smittan vidare är betydligt mindre”, säger THL:s utvecklingsdirektör Mia Kontio.

Koppling till festival

Den insjuknade personen har koppling till musikfestivalen Urkult, som arrangerades i Västernorrlands län i Sverige i månadsskiftet. Enligt Folkhälsomyndigheten i Sverige hade totalt 24 fall med koppling till musikfestivalen konstaterats runt om i landet fram till den 20 augusti. De flesta av de insjuknade har varit ovaccinerade.

Personer som reste med samma färjeavgångar eller var i Urkult-musikfestivalen den 30 juli–1 augusti uppmanas att kontrollera att deras eget och familjemedlemmarnas skydd mot mässling.

THL:s anvisningar

Två tidigare givna doser av mässlingsvaccin eller MPR-vaccin ger ett gott skydd mot mässling.

Den som har haft mässling behöver inte vaccineras.

Om ett barn har fått den första vaccindosen enligt vaccinationsprogrammet behöver den andra dosen inte tidigareläggas.

Föräldrar till ovaccinerade barn, ovaccinerade vuxna, ovaccinerade gravida och personer med immunbrist (kraftigt nedsatt immunförsvar) uppmanas att så snart som möjligt kontakta sin hälsocentral för en bedömning av situationen.

Personer med ofullständigt vaccinationsskydd rekommenderas att kontakta sin hälsocentral för att komplettera sitt skydd. MPR-vaccination är kostnadsfri för alla.

De första symtomen på mässling är hög feber, luftvägssymtom och ofta även ögoninflammation (konjunktivit). Utslagen uppträder vanligtvis 3–5 dagar efter feberdebuten och varar i drygt en vecka.

Om en resenär får symtom som stämmer överens med mässling inom tre veckor efter resan ska personen först kontakta sin hälsocentral per telefon för att få närmare instruktioner om hur man ska agera.

Mässling smittar lätt

Mässling är en exceptionellt smittsam sjukdom. Smittan sprids via luften och det kan räcka att vistas i samma utrymme som en smittad person för att bli exponerad.

En person som insjuknat i mässling är smittsam från fyra dygn före utslagens debut (det vill säga redan ett dygn före de första symtomen) till fyra dygn efter att utslagen har brutit ut.