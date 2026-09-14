Nattligt pålningsarbete stör i Kuppis

Katarina Pada Byggprojektet vid Kuppis spets i Åbo avancerar. Så här såg det ut i våras vid den plats där Åbo yrkesinstituts nya skolbyggnad Taito byggs. På området byggs också ett jättelock som ska förena Kuppis och Österås. Där varnas det nu för buller från och med den 14 september.

Från och med i dag ska de som bor i Kuppis och Österås i Åbo vara förberedda på buller och vibration