Ny torrdocka på Åland ska garantera skärgårdstrafikens framtid Matilda Saul, Nya Åland Det planerade varvet, som fått arbetsnamnet Axyards, är tänkt att bli en del av den nybyggda kajen i Möckelö verkstadsområde. Dockan kommer att vara täckt för att skydda mot dåligt väder och dämpa ljud som kan störa närliggande grannar. Från vänster: Fredrik Pettersson, Håkan Fagerström och Camilla Gunell. Hösten 2027 ska en 110 meter lång, sex meter djup och 20 meter bred torrdocka stå klar på landskapet Publicerad: 1.11.2025, 16:00