Över 200 störs av buller från skrothantering i Ekenäs – ”Låter som cementblandare med stenar i”

Kristoffer Nöjd, Mapcreator I tisdags lämnades en namnlista med över 200 namn till Raseborgs stade gällande skrothanteringen i Horsbäck. Listan överlämnades av Ida Grünn, Petter Grünn och Eva-Lisa Heinrichs.

Skrotfirman Romu Keinänen etablerade sig med en ny påkostad anläggning i Horsbäck i Ekenäs i augusti