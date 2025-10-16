Över 200 störs av buller från skrothantering i Ekenäs – ”Låter som cementblandare med stenar i” Kristoffer Nöjd, Mapcreator I tisdags lämnades en namnlista med över 200 namn till Raseborgs stade gällande skrothanteringen i Horsbäck. Listan överlämnades av Ida Grünn, Petter Grünn och Eva-Lisa Heinrichs. Skrotfirman Romu Keinänen etablerade sig med en ny påkostad anläggning i Horsbäck i Ekenäs i augusti Kristoffer Nöjd Reporter (Västnyland) Ge respons åt redaktören Publicerad: 16.10.2025, 18:00 Dela artikeln