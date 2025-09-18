PJÄSEN: Gräddbulle på svart serveringsfat

Otto-Ville Väätäinen Dansar med spöken. Mamma, pappa och Wednesday Addams, alltid i svart (Anna-Maija Tuokko, Joel Mäkinen och Nomi Enckell) tillsammans med dödingar i rustning och rokoko (Tero Koponen och Petja Pulkkinen) i "The Addams Family", Stadsteaterns musikalsatsning i höst.

Familjen Addams har gått från det fräcka i att visa de döda bottnarna i den idealiserade kärnfamilje