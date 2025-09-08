PJÄSEN: I ”Amos A” blir replikerna pilar som borrar sig in i vår tid

Cata Portin Teaterdirektören och miljonären behöver varandra. Samspelet mellan Riko Eklundh som Nicken Rönngren och Patrick Henriksen som Amos Anderson i Svenska Teaterns "Amos A" går över hela registret från robust till subtilt.

Hur förhåller sig en snuskigt rik person till andra människor, är pengar ett hinder för uppriktiga k