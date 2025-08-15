Slöjor hör inte hemma i våra skolor

Det här är en opinionstext, åsikterna är skribentens egna.

SFP:s ordförande Anders Adlercreutz meddelar att SFP motsätter sig att förbjuda burka och niqabslöjor i våra skolor.

Förstår inte varför partiet vill fortsätta stöda av en kultur där kvinnor och flickor tvingas att täcka sina ansikten.

Detta hör inte till vår skola eller det finländska samhället.

Vi bör stå för full jämlikhet mellan kvinnor och män, pojkar och flickor.

Genom sin linjedragning tycks SFP stöda islams och ett muslimskt sätt att fortsättningsvis kunna förtrycka kvinnor och flickor.

Burka och niqab och annat dylikt hör verkligen inte hemma i Finland.