Språkbadsjippo lockade omkring 300 barn i Åbo

Olika hobbyverksamheter presenterade sig för familjerna med barn i språkbadsklasserna i Idrottsparken i Åbo i onsdags.

Elina Latvakangas Niilo Haltia från 4 b prövar på jollesimulatorn med hjälp av Anni Helenius och Alda Murto från Turun Pursiseura.

– Onsdagens hobbyevenemang som ordnades av språkbadselevernas föräldrar i Åbo lyckades över våra förväntningar, säger Elina Latvakangas från föreningen Turun kielikylpyvanhemmat, som arrangerade kvällen.

Det var första gången som föreningen ordnade hobbykvällen, som hölls på Mellanplan i Idrottsparken i Åbo.

– Vädret var superfint och alla verkade ha roligt. Evenemanget lockade barn i alla åldrar från dagisbarn, till barn i årskurserna 7–9.

Nita Björklöf Buffésäljarna Leon, Alvar, Tiitus, Lilja, Matilda, Frida, Sofi och Silla från språkbadsklassen 4 d i Martin koulu. De samlade in pengar inför sin kommande klassresa till Åland på sexan.

Arrangörerna uppskattar att omkring 300 barn och deras föräldrar deltog. De kom både från språkbadsklasserna och de finskspråkiga klasserna i skolorna Luostarivuori, Martti och Kerttuli.

Tanken var att ordna ett trevligt evenemang för eleverna från hela Luostarivuoriskolan d.v.s. lågstadierna Kerttuli och Martti och åk 7–9 i Luostarivuori samt språkbadsgrupperna i småbarnspedagogiken i Kerttuli.

Elina Latvakangas Taimo Visuri från 6 b får öva sig på karate.

– Vi ville förena barn och ungdomar med hobbyverksamhet av olika slag så att barnen kan pröva på olika saker, ha roligt tillsammans och kanske hitta en ny hobby.

Bland föreningarna som deltog fanns allt från dans, tennis, ridning och judo till scouting, paddling och schack, och allt däremellan.

Elina Latvakangas Elias Ruohomaa från sjuan spelar schack mot Veikko Ruohomaa under handledning av Kalle Niemi från TuTS.

– Evenemanget är ett bra exempel på hur en liten förening kan få mycket till stånd när alla samarbetar. Evenemanget erbjöd samtidigt en möjlighet för alla att bekanta sig med områdets gemenskap och se hur skolor, familjer, föreningar och klubbar tillsammans bygger upp en aktiv fritid för barn och unga, säger Latvakangas.

Tanken är att hobbyjippot ska bli en tradition för språkbadseleverna och deras familjer i framtiden.