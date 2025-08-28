Störningar i tågtrafiken mellan Helsingfors och Åbo – turer har ställts in eller ersatts med bussar på förmiddagen

Ett elfel stör på torsdagsförmiddagen tågtrafiken mellan Helsingfors och Åbo.

Även mycket av lokaltågstrafiken i huvudstadsregionen påverkas, meddelar Fintraffic.

Tågen kan inte köra till Alberga i Esbo, och trafiken står stilla mellan Alberga och Kyrkslätt, meddelade Fintraffic vid 9.20-tiden.

Fintraffic kunde då inte uppskatta hur länge reparationen tar.

På tågbolaget VR:s sajt hittar man information om störningar i fjärrtågstrafiken. Där kan man läsa att tåg mellan Åbo och Helsingfors, i bägge riktningar, under morgonen ställs in eller ersatts av bussar.