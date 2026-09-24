Svensk och finlandssvenskt på ståuppscenerna i Ekenäs och Åbo i höst

I november blir det ståuppkomik för hela slanten i Ekenäs och Åbo.

Anders Berg/Ulrika Campbell/Jarkko Grönroos/Jakob Granfors/Mikko Kauppinen Isak Jansson, Elina Du Rietz och André Wickström uppträder först i Ekenäs och fortsätter sedan till Åbo där de får sällskap av Alfred Backa och Anders Helenius.

Fredag 6 november, det vill säga p