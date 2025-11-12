Svenska barn och unga i Åbo får en ny samlingsplats – Pastell på Humlegårdsgatan stänger

Annina Suominen Ungdomsgården Pastell på Humlegårdsgatan 7 stänger och flyttar enligt planerna till Gillesgården på Auragatan där Mannerheims barnskyddsförbund ska driva verksamheten.

Mannerheims barnskyddsförbud tar över den svenska ungdomsgården i Åbo och flyttar till Gillesgården.