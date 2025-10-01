Synnerligen beklagligt att Pasendo måste stänga

Det här är en opinionstext, åsikterna är skribentens egna.

Det privata seniorhemmet Pasendo i Kimito är stängt, efter att välfärdsområdet Varha inte längre köper vårdplatser där.

Att så skett är synnerligen beklagligt.

De som bott i Pasendo flyttas till nya vårdplatser.

Ur klienternas synvinkel är det fråga om att rivas upp och flytta till en ny främmande miljö.

Plötsligt bryts kontakten till övriga som bott i Pasendo, plötsligt bryts kontakten till bekanta vårdare och förmodligen kommer de som flyttats att mycket mer sällan ha glädje av besök av bekanta på hemorten.

Den sociala delen är väldigt viktig för att vården ska vara framgångsrik. Det är av största vikt att Varha tänker mänskligt och inte lättvindigt placerar boende i olika anstalter utan att ha beaktat dessa aspekter.