Tonåring från Somero fortfarande försvunnen

Den tonårspojke som försvann från Somero i höstas har fortfarande inte hittats. Den nu 16 år gamla pojken kan röra sig i södra Finland, enligt Polisinrättningen i Sydvästra Finland.

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Den försvunna pojken är cirka 180 centimeter lång och slank. Han har brunt hår och blåaktiga ögon.

Inget brott misstänks i samband med fallet.

Polisen ber om iakttagelser och andra uppgifter som kan ha med försvinnandet att göra.

Man kan höra av sig till Sydvästra Finlands polisinrättning på adressen vihjeet.lounais-suomi@poliisi.fi eller ringa på numret 0295 417 259 som leder till en svarare.

Om observationen är akut ska man ringa nödnumret 112.