Skärgårdsvägen i Pargas helt öppen igen efter olyckan

Simo Päivärinta Såhär såg det ut vid Lielaxvägens korsning strax efter olyckan.

Strax efter klockan 15.30 frontalkrockade två personbilar mellan Lielaxvägens korsning och Kyrkängsvägens korsning på Skärgårdsvägen.

Trafiken stod helt stilla i över en timme men cirka kvart före klockan fem började trafiken släppas förbi turvis och ett av körfälten öppnade.

Lite före klockan sex meddelar Fintraffic att trafiken är på väg att återgå till det normala. Räddningsverket uppger lite senare för ÅU att den är helt öppen igen.

Jourhavande brandmästare Jiri Salmenoja uppgav på eftermiddagen att totalt fyra personer var inblandade i krocken.

Polisen meddelade klockan 16.57 att det var två vuxna personer i vardera bilen och att alla är skadade. De har förts till sjukhus. Bilarna ådrog sig stora skador.

Polisen utreder olyckan

Enligt polisen gled personbilen som var på väg i riktning mot Pargas över i det mötande körfältet på Skärgårdsvägen. Bilen frontalkrockade sedan med den andra som var på väg i riktning mot S:t Karins.

Polisen utreder olycksorsaken. Ingen varning om halt väglag har utfärdats av myndigheterna på torsdagen.

Johan Backas Trafiken både mot Pargas och S:t Karins stod länge helt stilla på Skärgårdsvägen. Kvart före fem började räddningsverket släppa fram den turvist.

Köerna sträckte sig tidvis ända till Tokmanni i riktning mot Pargas och över Rävsundsbron i riktning mot S:t Karins. Flera ambulanser och utryckningsfordon och också en helikopter sågs i området. Flera ambulanser sågs lämna platsen med blåljusen på kring 16.40-tiden. Röjningsarbetet pågick ännu efter klockan 17.

Uppdaterad senast klockan 16.35, 16.40, 16.56, 17.05, 17.32, 17.59 och 20.00.