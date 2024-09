TS: ”Oplanerade reparationer” väntar Icon of the Seas – kryssningar måste ställas in

Kim Lund Lyxkryssaren Icon of the Seas behöver nu oväntade reparationer. Arkivbild.

Jättekryssaren Icon of the Seas, som byggts på Meyervarvet i Åbo, ska genomgå ”oplanerade reparationsarbeten”. Det innebär att kryssningar med fartyget måste ställas in. Det rapporterar tidningen Turun Sanomat.

Rederiet berättar inte desto mer vilken typ av problem det handlar om. Bland annat har saj