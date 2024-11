Utländska företag skattar friskt i Finland – Lidls moderbolag störst efter finansbolagen

Lidls tyska ägarbolag betalar 13,8 miljoner euro i samfundsskatt i Finland.

Bland de utländska företag och sammanslutningar som betalar bolagsskatt i Finland utgörs toppen av försäkringsbolag och banker med filialer i Finland.

Efter försäkringsbolaget If, Danske Bank, Svenska Handelsbanken, SEB och Stadshypotek kommer det rätt anonyma tyska bolaget C E - Beteiligungs-Gmbh so