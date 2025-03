VECKANS PREMIÄRER: Starka kvinnor i nytt ljus och förföriska färger

Pressbild Riskokare. En försynt symbol bland annat för underbara kvinnor i Mumbai.

Det indiska mästerverket ”All we imagine as light” är ett märkligt drama om tre generationer kvinnor i Mumbai. Om hur de hanterar kärlek, lust och förlust. Och om hur riktig film smyger sig in i vår själ, vårt omedvetna.

Kvinnorna arbetar på samma sjukhus, alla är från små byar inflyttade.

Den äldsta