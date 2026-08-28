Åbo centrum har två nya gym

Pargasföretagare satsar också i Åbo. Elixia öppnar splitternytt på paradplats.

Annina Suominen
Miia Kautto, Elixia, gym
Gymchefen Miia Kautto gläds över Elixias splitternya lokal i Wiklundhuset vid salutorget i Åbo. Enheten på Eriksgatan stänger och i den nya lokalen ordnas rekordmånga ledda pass. Hörnan på bilden är till för trendgrenen Hyrox. Redskap och maskiner kommer senare.
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