Åbo centrum har två nya gym Pargasföretagare satsar också i Åbo. Elixia öppnar splitternytt på paradplats. Annina Suominen Gymchefen Miia Kautto gläds över Elixias splitternya lokal i Wiklundhuset vid salutorget i Åbo. Enheten på Eriksgatan stänger och i den nya lokalen ordnas rekordmånga ledda pass. Hörnan på bilden är till för trendgrenen Hyrox. Redskap och maskiner kommer senare. Annina Suominen Publicerad: 28.8.2026, 5:00 Det sker ändringar på Annina Suominen Ge respons åt redaktören Publicerad: 28.8.2026, 5:00 Dela artikeln KOMMENTARER