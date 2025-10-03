Åbo kan växa utan att förstöra värdefull skog

Carina Holm

Det här är en opinionstext, åsikterna är skribentens egna.

I stadsmiljönämnden i Åbo behandlades den 29 september delgeneralplanen för Övre S:t Marie–Ilmarinen.

I delar av området finns en av stadens största sammanhängande över hundraåriga skogar. I området har man funnit flera hotade naturtyper samt flygekorrens fortplantnings- och rastplatser.

Stadens egna tjänsteinnehavares välgrundade föreslog var att det inte skulle byggas alls i skogen.

Detta eftersom splittringen av sammanhängande skogsområden är en av de största orsakerna till biodiversitetsförlust. Dessutom har bostadsproduktionen i området redan tidigare utretts och konstaterats olönsam.

Ändå beslöt nämndens majoritet, under ledning av Samlingspartiet och SDP, att återremittera planen med en skrivning som förutsätter att egnahemstomter ska sökas just i detta värdefulla skogsområde.

Frågan väcks varför man nu med alla medel vill återvända till detta.

Vi i Vänsterförbundet, med De Grönas stöd, lade fram ett alternativ.

Det är viktigt att understryka att det här inte handlar om ett generellt motstånd mot småhusbyggande.

Vi ville att den fortsatta beredningen skulle undersöka en badstrand och en station för närtågstrafiken – lösningar som förbättrar Åbobornas vardag, tillgänglighet och rekreationsmöjligheter utan att skogen måste offras.

Vi strävade först efter en kompromiss i nämnden, men till vår besvikelse lyckades det inte, och vårt förslag föll i omröstningen.

Åbo behöver mer bostadsproduktion, men den kan styras till andra områden.

En skog med oersättliga naturvärden kan däremot inte flyttas någon annanstans om den väl byggs sönder.

Biodiversitetsförlusten stoppas inte med ord, utan med beslut som tryggar mångformiga skogar också för kommande generationer.

Åbo har självt satt upp målet att vara naturpositivt fram till 2030.

Målet kan inte uppnås om man trots högtidliga tal planlägger över hundraåriga skogar som tomtmark.

Det är dags att visa att Åbo kan växa och utvecklas på ett sätt som värnar både människors och naturens välmående.