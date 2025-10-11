Äldre är en resurs – inte en kostnad!

Publicerad:

Det här är en opinionstext, åsikterna är skribentens egna.

Som pensionär har jag ofta känt hur bilden av oss äldre reduceras till en siffra i budgeten. Under Äldres vecka stannar jag upp och undrar: varför pratar vi så sällan om allt vi faktiskt ger? Varför lyfts inte vårt bidrag tydligare fram i samhällsdebatten?

Ofta hör jag påståendet att äldre mest är en kostnad – att vi belastar vården, lever för länge och tynger ner välfärdssystemet. Men den bilden är både förenklad och orättvis. Många av oss är fortfarande aktiva i arbetslivet, betalar skatt, stöttar våra familjer, gör frivilliginsatser och håller ekonomins hjul i rullning. Jag själv är engagerad i flera nätverk – och vet att jag inte är ensam.

Våra pensioner blir inte liggande på sparkonton. Vi konsumerar, anlitar tjänster, reser, renoverar och går på kulturevenemang. Vi betalar fastighetsskatt, arvsskatt – och ofta hjälper vi också barn och barnbarn ekonomiskt. Det här sker varje dag, även om det sällan uppmärksammas.

Vi står dessutom för en stor del av det ideella arbetet i samhället. Vi hjälper barnbarn, tar hand om anhöriga och är aktiva i föreningar, kyrkor och det lokala civilsamhället. Det är insatser som inte syns i BNP, men som skapar socialt kapital och håller samhället samman.

Äldre är inte bara en utgift. Vi är en tillgång. Det är dags att samtalet om oss också speglar det.

Wiveka Kauppila

ordförande i svenska pensionärsförbundets intressebevakningskommitté, SFP Nådendal

Publicerad: