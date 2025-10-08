Alla har rätt till schyssta arbetsvillkor, men regeringen urholkar arbetarnas rättigheter

Det här är en opinionstext, åsikterna är skribentens egna.

I veckan uppmärksammas World Day for Decent Work världen över.

Dagen påminner oss om något grundläggande: alla människor har rätt till ett tryggt arbete, schyssta villkor och möjligheten att påverka sitt eget arbetsliv.

Fackföreningar spelar en avgörande roll för att försvara dessa rättigheter.

I Norden har detta varit själva kärnan i vår modell – samarbete och respekt för både arbetstagare och arbetsgivare.

Ett schysst arbetsliv i ett jämlikt samhälle är viktigt för en fungerande demokrati.

I Finland sker nu en dramatisk förändring.

Regeringen driver igenom reformer som urholkar anställdas rättigheter och deras möjlighet att påverka sina egna arbetsliv.

Begränsningar av strejkrätten, sämre anställningsvillkor och minskat socialt skyddsnät är bara några av de åtgärder som genomförts.

Tillsammans riskerar de att montera ned en unik modell som byggt Finland starkt och som gjort Norden till en av världens mest jämlika och konkurrenskraftiga regioner i världen.

När skattelättnader införs för höginkomsttagare medan ojämlikheten ökar, tillväxten stagnerar och arbetslösheten stiger tär man på den redan sköra tillit som finns för samhället.

Det är en tillit som är livsnödvändig för att vår demokrati ska fungera.

Att regeringens plan för att förändra det finska samhället i grunden dessutom görs förhastat utan vidare dialog eller eftertanke, genom påskyndade processer och oftast blundade för expertutlåtande och forskningsdata, skapar inget vidare förtroende.

När vi på World Day for Decent Work talar om anständiga arbetsvillkor måste vi också tala klarspråk: utan starka fackföreningar, fria förhandlingar och respekt för grundläggande rättigheter finns inget ”decent work”.

Vår modell bygger på respekt för fack och arbetsgivares rätt att förhandla villkoren på arbetsmarknaden, på starka kollektivavtal och ett samhälle där utveckling sker genom dialog och samförstånd – inte genom påtvingad lagstiftning som ensidigt försvagar ena parten.

Det finns en annan väg att gå.

Vi uppmanar regeringen att ändra riktning.

Vi kan alla ha olika åsikter om vilken politik som är bäst för Finland, men vi borde vara överens om att beslut ska basera sig på forskning och åsiktsskillnader ska hanteras genom dialog och förhandling – inte genom diktat.