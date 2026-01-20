Är angreppskriget i Ukraina en olöslig konflikt?

Det här är en opinionstext, åsikterna är skribentens egna.

Nu har det varit tyst om Ukraina ett tag när konflikten om Grönland dominerat mediernas rubriker men problemen kvarstår självfallet.

När man hör olika experter göra uttalanden om situationen vid fronten och positionsbedömningar för de stridande parterna i kriget får man uppfattningen att läget för Ukrainas del ser dystert ut även om det förekommer olika tolkningar. Det är uppenbart att den till omfattningen större ryska armén ger utslag.

Under hela tiden kriget pågått har huvudproblemet för Ukraina varit bristen på vapen och system och ammunition.

Situationen har långa tider framstått som akut. Hela tiden har leveranserna försenats vilket har lett till att antalet döda soldater i den ukrainska armen utökats i onödan.

Jag har vid flera tillfällen lyssnat till experter som framhävdat detta. Sådan har verkligheten framstått trots utfästelser om att västländerna ger så mycket stöd som behövs.

Även om det är stora summor som getts till Ukraina så framstår det med tydlighet att det är för lite för att garantera landets suveränitet eftersom kriget avgörs på slagfältet enligt många experter.

Även om det är svårt måste vi ändå tro på en diplomatisk lösning.

Större konflikter har lösts den vägen. Problemet är förstås diktator Putin som i egentlig mening inte godkänner förhandlingar utan diktat.

Modern krigföring är ofantligt och hisnande dyr och dessutom primitiv och omänsklig.

Som vi vet har det hållits otaliga möten inom Nato och EU och andra sammanslutningar, ofta med president Zelenskyj närvarande för att finna lösningsmodeller. De har inte varit utan resultat men det konkreta har ofta varit för magert.

President Trumps och USA.s agerande väcker många frågor. Men han förfogar över en maktstruktur som kan tvinga Putin till eftergifter men han gör det inte.

Vad är det då som gör att västländerna är restriktiva? För all del med starka variationer, Polen och Finland har sträckt sig långt.

Förstår man inte att Ukrainas suveränitet är ihopkoplad med Europas frihet?

Vi vet vad det skulle innebära för ett Ukraina dominerat av Ryssland. Det krigshärjade landet skulle inte återuppbyggas, omfattande utrensningar skulle genomföras o.s.v.

De länder som varit utsatta för för den ryska makten såsom Finland och Polen vet verkligen vad det är frågan om. Men alla vet det uppenbarligen det inte konkret.

Rädslan för att konflikten ska utvecklas har troligen påverkat många länder att vara restrektiva. Indrigenserna för en eskalering föreligger onekligen.

Västvärlden grep inte heller till maktåtgärder när Sovjet gick in i Ungern. Då liksom nu var man rädd för ett tredje världskrig men det tror man inte att Ryssland vill ha.