Är du ett byte för nätfiske?

Det här är en opinionstext, åsikterna är skribentens egna.

”Nätfiske” eller ”phishing”, som det heter på engelska, är en av de vanligaste och farligaste formerna av internetbedrägeri.

Fenomenet är en följd av digitaliseringen där de äldre är en särskilt utsatt grupp.

Ekonomiskt nätfiske såsom åtkomst till bankkonto, kreditkortsbedrägeri, falska fakturor och investeringssvindel hör till de vanligaste nätbedrägerierna.

Men det förekommer även så kallad stöld av identitet för att till exempel öppna kreditkonton, komma åt sjukförsäkringar och bidrag eller sälja informationen vidare.

Det kan även hända att det installeras skadlig programvara (Malware) såsom spionprogram, ransomware eller keyloggers för att komma över information via den drabbades telefon eller dator.

Man kan även bli utsatt för psykologisk manipulation där t.ex.mottagarens skam, skuld eller oro utnyttjas.

De kan även bli mål för mer personliga bedrägerier genom skräddarsydda e-postmeddelanden (Spear Phishing) där man utnyttjar att många äldre är ensamma.

Bedragaren kan ringa eller skicka e-post och utge sig för att vara ett barnbarn som akut behöver pengar ”Hej mormor, det är jag...”. Den känslomässiga stressen gör det svårt att tänka klart.

De som driver på den tekniska utvecklingen även har ett ansvar att informera, upplysa och utbilda om de digitala farorna.

Man utnyttjar en generation som är van vid att lita på myndigheter och institutioner, att de har mindre digital erfarenhet eller eventuellt nedsatt kognitiv förmåga.

Många kan vara ensamma och isolerade utan någon som de kan fråga ”är det här normalt?” innan de klickar eller betalar.

Vi seniorer anser att de instanser som driver på den tekniska utvecklingen även har ett ansvar att informera, upplysa och utbilda de äldre om de digitala farorna.

Dagens nätfiske är långt mer avancerat än de uppenbara e-postmeddelandena med dålig grammatik som fanns förr.

Det är ett sofistikerat, målmedvetet och känslomässigt manipulerande hot.

Farorna för äldre sträcker sig långt bortom den omedelbara ekonomiska förlusten till att inkludera identitetsstöld, psykiskt lidande och en förlust av trygghet i den digitala världen.

Den bästa skyddsåtgärden är ”information, utbildning och öppen kommunikation”. Att prata om dessa risker på ett icke-nedlåtande sätt kan vara avgörande.