Är kullerstenar lösningen för landsbygdens dåliga vägar?

Det här är en opinionstext, åsikterna är skribentens egna.

Har varit i Helsingfors nyligen och promenerat runt på kullerstensgator. Väldigt charmigt. Ojämnt, skakigt och fullständigt hopplöst för allt som inte är häst och vagn.

Det slog mig då att vi tänker helt fel hemma på Houtskär.

Eftersom det tydligen inte finns pengar till riktiga vägar längre, föreslår jag att vi går ”all in” för det här konceptet.

Med gemensamma krafter samlar vi sten. Gärna kantiga. Ju mer historisk känsla desto bättre. Sedan belägger vi helt enkelt alla vägar med kullersten.

Fördelarna är många:

– Det kan knappast bli sämre än det redan är.

– Underhållsnivån blir ärlig. Ingen låtsas längre att det här är "väg".

– Turister får genuin storstadskänsla.

– Hastighetsproblem löses automatiskt.

– Alla med lösa skruvar i bilen får dem åtdragna eller avslagna. Win-win.

Vi kan kalla det kulturarv, hållbarhet eller trafiksäkerhetsåtgärd. Valfritt EU-kompatibelt ord fungerar säkert.

Jag kan ta med hink och spade.

Någon som har en skottkärra och lågt ställda förväntningar?