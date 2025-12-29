Att se och visa konst i Pargas centrum

Det här är en opinionstext, åsikterna är skribentens egna.

Pargas konstförening Pictura har under de senaste åren verkat för att ge invånarna möjlighet att ta del av olika uttryckssätt för konst som måleri, lerarbeten och skulptur.

Efter det att Gamla Kommunalstugan vid Fredrikaplan såldes har det inte funnits lokaler för konstutställningar annat än i mycket begränsad omfattning, en vägg i stadshusets ingång till biblioteket.

Enskilda utställares verk eller årsutställningar har haft begränsat utrymme där.

Pictura har som en målsättning att få en utställningslokal för både föreningens medlemmar och också för inbjudna gäster från andra konstföreningar och professionella konstnärer.

En början har gjorts genom att ordna utställningar i en tidigare butikslokal i centrum av Pargas, på Köpmansgatan.

Tack vare initiativrika medlemmar i föreningen och tillmötesgående fastighetsägare lyckades Pictura hyra en mycket lämplig lokal mitt på Köpmansgatan.

Där har Picturas årsutställning 2025, Höstsalongen, ägt rum med över 50 arbeten i olika tekniker och former av 23 konstnärer.

Under julen förvandlades det ena stora skyltfönstret till en tomtevärld som väckt stort intresse bland både barn och vuxna som rört sig på Köpmansgatan.

Sakta men säkert har folk börjat vänja sig vid att det går att sticka sig in i lokalen, det kostar ingenting, man tittar, beundrar, frågar och känner, får via ögat en upplevelse.

Konstföreningens medlemmar på plats har kunnat höra hur vissa motiv, färger och utformningar har väckt beundran eller tvärtom inte upplevts positivt alls!

Konstföreningen har ett par gånger under de senaste åren uppvaktat Pargas stads förtroendevalda och tjänstemän inom kultursektorn.

En vädjan med över 500 namn för en utställningslokal inlämnades hösten 2023.

Något svar har vi inte fått.

Föreningen har också presenterat visioner och idéer för några tjänstemän och personer i stadsstyrelsen. Ännu har det inte lett till resultat.

Föreningen har noterat att staden har prioriterat bland annat olika sport- och idrottsanläggningar med ekonomiska arrangemang som borgensförbindelser.

Konstintresserade har inget emot det då alla slag av övning och skapande är roligt och hälsosamt för människor.

Föreningen har inte ekonomiska eller andra resurser för att bygga lokaler för konst.

Nu behövs stadens stöd för en fortsättning, understöd från fonder söks men är inte garanterat.

Föreningens senaste verksamhetsunderstöd för 2025 är 200 euro.

Utställningar måste ha vakter av olika skäl. Det har varit utställarna som vaktat, för professionella konstnärer är det sällan möjligt.

Stöd för årets satsning har getts av Svenska Kulturfonden och ett antal vinster som företag i Pargas donerade till ett snabblotteri samt gåvor av medlemmarna.

Tack vare ett generöst hyreskontrakt med ägarna till lokalen på Köpmansgatan 16 mitt på gågatan i f.d. Pelles leksaksaffär kan föreningen fortsätta hålla utställningar i Pargas centrum.

Nu finns det utställningar inplanerade för så gott som hela våren 2026.

Föreningen önskar att Pargasborna vågar kliva in och titta men att också folk från andra orter kommer och upptäcker Konst-Pargas!

Pictura erbjuder en färgklick på konstpaletten.