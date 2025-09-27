Barn och unga glöms bort i den nya lagen

Det här är en opinionstext, åsikterna är skribentens egna.

Grundläggande konstundervisning är en för Finland unik utbildningsform, lagstadgad konstundervisning för barn och unga som står under statlig kontroll och med nationella läroplansgrunder. Den är en viktig del av vårt utbildningssystem – ett sätt för barn och unga att förbereda sig för yrkesstudier inom konstämnet.

Den nuvarande lagen om grundläggande konstundervisning har uppfattats som otymplig, speciellt gällande finansiering och tillgänglighet. Därför innehåller statsminister Petteri Orpos regeringsprogram målsättningen att förnya lagstiftningen för den grundläggande konstundervisningen. Ett nytt lagförslag publicerades 18.6.2025 och är nu inne på remissrunda.

Den nuvarande lagstiftningen anger att grundläggande konstundervisning i första hand riktar sig till barn och unga. Det nya lagförslaget har avsevärt breddat undervisningens syfte, målgrupperna samt målsättningarna. Nu ska den grundläggande konstundervisningen både stöda elevernas uppväxt från tidig ålder och ett livslångt lärande, vilket poängterar vuxna som målgrupp. Lagförslaget innebär till synes positivt kvalitativ konstundervisning för var och en oberoende av ålder samt individuellt uppbyggda studier inom valfritt kombinerade konstämnen.

Det nya lagförslaget är ändå tänkt att genomföras kostnadsneutralt, alltså att finansieringen för den grundläggande konstundervisningen bibehålls på samma nivå. Ett bredare syfte med undervisningen i kombination med en breddad målgrupp, men som ändå ska arrangeras för samma kostnad kan bara resultera i en resursförminskning för den tidigare, mindre målgruppen och för det tidigare, mer avgränsade syftet. En redan otillräcklig tilläggsbudget på 10 miljoner föreslås, men lagförslaget är inte avhängigt en i nuläget osannolik tilläggsfinansiering.

Ja, alla ska ha möjlighet till en tillgänglig konsthobby! För att kunna erbjuda detta finns det redan etablerade verksamhets- och finansieringsformer som fri bildning. För barn och unga finns regionalt och ekonomiskt tillgängliga konsthobbyn inom Finlandsmodellen för hobbyverksamhet. För vuxnas kontinuerliga, livslånga lärande finns redan bl.a. högskolor och öppna universitet.

Men för barn och unga som målinriktat och långsiktigt vill förkovra sig inom en, specifik konstart med en framtida yrkesutbildning inom konstformen som målsättning, finns endast en möjlig utbildningsform - grundläggande konstundervisning.

I en tid av knappa resurser, låt barnen behålla sin utbildningsform!