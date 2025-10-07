Behovet att bli sedd kvarstår hela livet – de äldres vecka pågår

Bristen på sociala relationer och viktiga gemenskaper är en riskfaktor som kan leda till utdragen ensamhet.

Delaktighet uppstår endast då när vi känner en känsla av samhörighet och gemenskap.

För det behöver vi möjligheten att kunna delta i en meningsfull verksamhet och kunna få hjälp när det behövs.

Det är också viktigt att få uppleva att man själv kan påverka sin situation och sitt samhälle.

Var och en av oss har ett mänskligt behov av att bli bemött med värdighet, i alla skeden av livet.

Delaktighet ökar välbefinnandet, trygghetskänslan och tilltron för framtiden och ens egna möjligheter.

Att vara delaktig stärker inte bara individens trygghet utan också samhällets.

För vissa kan myndigheten vara den enda människokontakten.

Fenomenet är känt även inom hälso- och sjukvården, där man i synnerhet talar om att äldre ensamma saknar någon att tala med.

Bristen på delaktighet och långvarig ensamhet har blivit en av samhällets största tysta kriser.

Enligt THL:s statistik för Egentliga Finland upplever 9,3 procent av personer som fyllt 75 år att de har en mycket låg delaktighet och 8,1 procent känner sig ensamma.

Bristen på delaktighet och långvarig ensamhet har blivit en av samhällets största tysta kriser, som i sin tur belastar våra hälsovårdstjänster och bidrar med stora ekonomiska kostnader.

Det borde inte bara vara på individens ansvar att stärka delaktigheten.

Vi måste på olika nivåer i samhället se till att ingen lämnas utanför och att alla erbjuds möjlighet att få delta.

Mötesplatser kan skapas både genom stadsplanering och genom det betydande arbete som utförs av organisationer som Röda Korset och många andra.

Mest avgörande är ändå att säkerställa att äldre personer i dåligt skick får tillräcklig service.

I år firas De gamlas vecka 6–12.10.2025 med temat Lycka växer i gemenskap. Varenda en av oss kan i sin vardag påverka att känslan av samhörighet mellan människor stärks.