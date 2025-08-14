Bristande svensk kundbetjäning ledde till en ursäkt och ett finskt presentkort

Det här är en opinionstext, åsikterna är skribentens egna.

Jag reagerade på familjen från Kimitoön som inte fick svensk service på Ikea i Reso (ÅU13.8.2025) och vill dela en liknande erfarenhet.

Strax innan första advent 2024, jag gick in till Kosken Leipomo på Österlånggatan för att beställa julstjärnor.

Jag sade ”Två julstjärnor tack!”. Expediten bakom disken såg oförstående ut, samtidigt pillade hen på sin mobiltelefon. Jag fick inte det jag ville ha.

När jag moloken gick ut från Kosken Leipomo hörde jag kunder säga förvånat till expediten: Ger ni inte svensk service?. Ni kommer ju att få kundbortfall...

Jag kontaktade företagets kundservice direkt och berättade att jag inte fick några julstjärnor.

Kundbetjäningen svarade att de var ledsna att höra att företaget inte lyckades med kundservice och bad om ursäkt.

Kundservice skrev också att företaget inte kräver att de anställda kan svenska, men att alla kunder ändå måste betjänas väl. Händelsen skulle också gås i genom med expediten för att undvika att något liknande händer igen.

Jag blev erbjuden ett presentkort som gottgörelse. Det skulle skickas till mig per e-post.

Jag svarade att jag ville ha presentkortet, men att jag inte kommer att ändra mitt betjäningsspråk till finska.

När jag fick presentkortet var det på finska. Jag använde inte presentkortet.