Brister i svenskan i vården kan leda till fel vård

Det här är en opinionstext, åsikterna är skribentens egna.

Som tidigare patient hos Varha och senaste sommar på ÅUCS kan jag försäkra att det inte enbart handlar om sämre service för svenskspråkiga patienter.

Det handlar om att personalen kan ge fel vård, om patient och vårdande personal inte kan kommunicera. Det ansvaret är tungt att bära också för personalen.

Men god vilja går det bra att var och en kommunicerar på sitt eget språk (svenska, finska, engelska), för då är det mycket lättare att inse när man inte riktigt förstår varandra. Och då kan man fortsatta reda ut frågan tills båda parter inser vad vet är frågan om.