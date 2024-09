“Budgetunderskott är ingenting annat än en förevändning för den politiska högern att plocka fram gammal skåpmat“

Ingmar Forne

Riksdagsledamoten Henrik Wickström (SFP) efterlyser i ÅU 12.9.2024 en skattereform. Det kan jag hålla med om. Men där tar enigheten slut. Wickström efterlyser skattesänkningar.

Beskattningsuppgifter för år 1970 finner man i Finlands författningssamling för år 1969.

Då man studerar tabellen för inkomstskatt bör man komma ihåg att den är ett rent matematiskt verktyg. Att vi hade mark då, spelar därför ingen roll.

Den högsta inkomstskatten betalades för inkomster över 200 000 per år och uppgick till 51–53 procent beroende på skatteklass. I beskattningen för år 2021 hade motsvarande sänkts till 31,25 procent. Alltså en minskning med 38,7–41 procent.

I beskattningen för år 2023 höjdes den från 31,25 procent till 44,5 men samtidigt sänktes ju kommunalskatten i alla kommuner med omkring 12,65 procentenheter.

Samfundsskatten år 1970 betalades enligt 43 procent. Den har sänkts så att den numera endast är 20 procent. Det är en minskning med 53,4 procent.

Här skulle det ha funnits dryga nio miljarder att hämta om regeringen hade låtit bli att skära ner medborgarnas köpkraft.

Den sänkta köpkraften kommer främst att drabba den stora mängden småföretagare i form av minskad försäljning och därav följande förminskad förmåga att betala skatter.

Konkurserna har också ökat i antal.

Tillväxten mätt i BNP per capita har undersökts för åren 1870–2022. Resultatet publicerades i Helsingin Sanomat (22.4).

Åren 1970–2022 har tillväxttakten på BNP minskat med omkring 35 procent. Trenden är alltså samma nedåtgående som för skattesänkningarna.

Empirisk erfarenhet från USA ger vid handen att den ekonomiska tillväxten är betydligt högre då företagsbeskattningen är högre.

Effekterna av skattesänkningar i 18 länder under de senaste 50 åren har undersökts av London School of Economics and Political Science.

Undersökningen slår fast att skattesänkningarnas effekt på den ekonomiska tillväxten eller sysselsättningen har varit ytterst liten.

Irland. Ja. Nyheter från 10.9.2024 vet berätta att Apple i EU-domstolen har dömts att betala 14,3 miljarder euro i kvarskatt till Irland. Inte att undra på att man har överskott i finanserna på Irland.

Man uppnår emellertid inte välstånd med nedskärningar. Välstånd måste byggas upp.

Budgetunderskott är ingenting annat än en förevändning för den politiska högern att plocka fram gammal skåpmat. Lönerna måste sänkas. Skatterna för de rikaste måste sänkas. Boendekostnaderna måste höjas, så att folk inte har råd med dem längre. Utförsäljning av statens egendom och attacker mot löntagarrörelsen.

