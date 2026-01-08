Bussrutt 39 och 39A kunde ersätta 3 och 30 i Åbo

Det här är en opinionstext, åsikterna är skribentens egna.

Bussarna 3 och 30 körde rutten Fyrstranden-Salutorget-Fyrstranden till slutet av juni 2025. Bussarna körde via Österlånggatan, Nylandsgatan, Eriksgatan till Salutorget.

Sedan sommaren 2025 kör buss 39 nästan samma rutt.

Bussrutt 39 fortsätter Österlånggatan rakt via Nylandsgatans korsning längs Österlånggatan till ÅUCS-sjukhuset till simanläggningen vid Studentbyn. Och fortsätter sedan via Studentbyn till Nummisparkgatan. Och återvänder samma rutt till Fyrstranden.

Det finns bussresenärer som vill att bussrutten 3 och 30 återinförs. Bussen skulle köra samma rutt som nuvarande bussrutt 39.

Alternativt är att bussrutt 39 består. Men att bussrutten fortsätter från Nummisparkgatan via Tavastgatan, Domkyrkotorget och Eriksgatan till Salutorget. Och fortsätter från Salutorget via strandgatan och via Kölgatans korsning till Fyrstranden till Uittamo.

Bussrutt 39A skulle köra i motsatt riktning.