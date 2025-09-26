Dags för utvidgat ekonomiskt tänkande?

Det här är en opinionstext, åsikterna är skribentens egna.

Det talas ideligen om hur viktigt det är med arbetsplatser och arbete för att få landets ekonomi i skick och att folkminskningen hotar den ekonomiska tillväxten, som av mången betraktas som alldeles nödvändig för att vi skall klara oss i framtiden.

Men inte är det ju arbete som vi i första hand lever av och behöver! Avlönat arbete ger visserligen medel som kan bytas till nyttigheter när sådana står till buds. Men det som vi lever på är inte arbetet i sig självt, utan det som åstadkoms genom arbetet!

Vissa saker är viktigare än andra: Vi kan nog leva utan pressade byxor, välskötta naglar och cirkusunderhållning. Men utan exempelvis maten som föder oss stannar allt upp. En effektiv livsmedelsproduktion är därför en förutsättning för att en större del av människorna skall kunna arbeta med annat, t.ex. inom industrin, med byggarbeten, forskning och produktutveckling eller tillhandahålla olika tjänster.

Pengar är ju bara betalmedel - i sig värdelösa om de inte kan bytas mot nyttigheter. I krissituationer kan de förlora i värde; då är det reella nyttigheter som gäller. Verkliga nyttigheter kan vi utvinna ur skog, åkrar, hav och sjöar och de är vid måttligt bruk förnybara resurser. Och för att upprätthålla vår nuvarande levnadsstandard måste vi ta av jordens delvis dolda tillgångar – mineraler, metaller, kol och olja, sten, sand och annat byggmaterial. För att utnyttja alla dessa naturresurser krävs kunskap, arbetsinsatser och energi.

Men måste betänka att alla ändliga tillgångar som vi använder när vi arbetar och producerar varor är ett lån av framtida generation – ett lån som vi aldrig kan betala tillbaka. Nu tycks dock den ekonomiska diskussionen mest kretsa kring pengar och valutor, skulder och räntor - som om ackumulering av pengar vore huvudsyftet med alla aktiviteter och det som upprätthåller livet...

Den ensidiga fokuseringen på pengar och på att sysselsätta människor med arbete förbiser det allra nödvändigaste: En full potatiskällare är faktiskt viktigare än full sysselsättning. Och för livsmedelsproduktionen spelar klimatet och många andra faktorer in, som vi inte kan påverka med diverse "stimulansåtgärder". Inte löser heller en befolkningstillväxt eller invandring, som kan avhjälpa en tillfällig arbetskraftsbrist inom någon sektor av näringslivet, eller ökad produktion och konsumtion alla de stora framtida ekonomiska problem vi står inför såväl i Finland som i den övriga världen. Det borde en rationellt tänkande människa inse.

Nu hör man istället åsikten av en expert att ökad privat konsumtion och upprustningen i Europa, som kan ge vår försvarsindustri mera beställningar, är det som kan ”sätta fart på och rädda ekonomin”. Men allt beror ju på hur man ser på saken...