De äldres guldkant försvann i Pargas

Det här är en opinionstext, åsikterna är skribentens egna.

I mars i år hörde jag att Servicehuset Björkebos bastu i Pargas inte längre får användas. Orsaken sägs vara att då inte alla av Varhas äldreboenden har bastuservice så får inte bastun i Pargas heller användas.

Jämlikt ska det vara!

Denna lilla guldkant är knappast ekonomiskt betungande, så jag tog kontakt med Varhapolitiker från Pargas för att be dem rätta till det som jag ser som en orättvis olägenhet.

Detta var för dem ett okänt problem, men jag fick löfte om att det ska utredas.

Är det inte en guldkant som är värd att bjuda på för serviceavgiften man betalar?

Tiden gick och jag kände mig manad att kolla läget. Vad har hänt?

Jo, det har framkommit att en motsvarande bastu i ett annat äldreboende, inom samma kommun, nog är i fortsatt användning.

Vad bra! Det motiverar väl till ett beslut att återuppta bastubadandet i Pargas igen. Eller?

Icke sa Nicke!

Jag har, senast nu under hösten, fått samma politiska svar: saken utreds. Men åtminstone för nån vecka sen var bastun ännu kall. Endast dusch får användas.

Kanske tycker mången att detta är en bagatell. Men är det ändå inte en guldkant som är värd att bjuda på för serviceavgiften man betalar? Finns det nån som klarar av att åtgärda?