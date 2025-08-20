Demokratin gör Varha bättre

Det här är en opinionstext, åsikterna är skribentens egna.

Det är många som har ifrågasatt demokratin i välfärdsområdena. Den har kallats både dyr och onödig.

Som beslutsfattare tror vi att de demokratiskt valda beslutsfattarna i många fall är den enda och bästa garanten för tillgång till god och tvåspråkig närservice.

I en stor organisation som Varha krävs nu att invånare och beslutsfattare långsiktigt tillsammans kämpar för bättre vårdtjänster.

Vi håller med om att allt inte ännu fungerar bra i Varha, utan vårdtjänsterna måste bli bättre.

Statistiken visar att Varhas kunder som får vård för det mesta är nöjda, men problemet ligger i tillgängligheten.

De existerande problemen ska verkligen inte sopas under mattan utan ska både debatteras och lösas.

I Finland produceras fortfarande rimliga hälsovårdstjänster ekonomiskt effektivt jämfört med andra industriländer.

När man hör om kall mat för äldre eller andra inbesparingar är det viktigt att förstå att det här framför allt är en konsekvens av regeringens nationella politik.

Regeringen Orpos ideologiska politik mot välfärdsområdenas förutsättningar har skapat stor osäkerhet och en kortsiktig jakt på inbesparingar, en prioritering som diskuteras alltför lite.

Om vi har råd med miljarder i skattelättnader åt de rikaste finländarna måste vi ha råd med grundläggande primärvård och en anständig äldrevård.

Vi tror och vet att mycket kan förbättras inom Varha.

Vi kräver att Kaarea (som har en egen styrelse) tar fram en ny strategi, som bygger på bättre, hälsosammare och mer lokal mat.

Att centralisera matproduktion till Nystad är både sårbart och leder till onödiga långa transporter som är förkastliga ur miljösynpunkt. Det behövs särlösningar i skärgården och Vänsterns fullmäktigemotion om en skärgårdsstrategi för vård och omsorg i skärgården väntar ännu på svar.

På Kimitoön kan man utreda om samarbeten med skolkök skulle bidra till bättre mat för äldre. Likaså i Pargas, där flera fullmäktigemedlemmar i våras genom en motion krävt att avtalet med Kaarea inte förlängs.

Vänsterförbundets grupp i Varha kommer att ifrågasätta sådan utlokalisering som riskerar försämra servicen.

Vi står upp för äldreboendet på Iniö och skärgårdens vårdtjänster överlag.

Vi jobbar för att skapa en politisk majoritet i Varha så att lokala vårdtjänster och lokalt vårdarbete får den uppskattning de förtjänar.