Digital myndighetspost ersätter inte papperspost för dem som behöver den

Svenska Seniorer i Finlands ordförande (ÅU 2.2.2026) tog upp en oro över att digitala myndighetstjänster inte skulle vara tillgängliga för alla.

Många upplever oro för att digitalisering kan leda till att människor hamnar utanför eller att rättssäkerheten försvagas.

Dessa farhågor är viktiga att ta på allvar, men samtidigt är det viktigt att klargöra hur reformen av digital myndighetspost faktiskt fungerar i praktiken och hur man säkerställer att ingen lämnas utanför.

Enligt regeringens proposition (RP124/2025) kommer personer som sköter sina ärenden digitalt i fortsättningen att få den post som myndigheterna skickar digitalt i Suomi.fi-meddelanden i stället för som papperspost.

Digital post aktiveras först när en person, starkt identifierar sig i någon myndighets elektroniska tjänst.

Ingen övergår dock till att ta emot myndighetspost digitalt i Suomi.fi-meddelanden utan egen åtgärd.

Regeringens förslag behandlas fortfarande av riksdagen, och tidpunkten för lagens ikraftträdande kommer att klargöras under våren.

Papperspost är ett alternativ för alla.

De som inte använder digitala tjänster eller som inte har möjlighet till stark autentisering, får även i fortsättningen den post som myndigheterna skickar som papperspost.

Suomi.fi-meddelanden tas inte i bruk vid identifiering för minderåriga, personer under intressebevakning eller personer som saknar finländskt personnummer.

Många upplever papperspost som bekant och trygg.

Därför är det väsentligt att papperspost även fortsättningsvis är ett alternativ för dem som använder digitala tjänster.

Efter att lagen har trätt i kraft kan man när som helst välja att återgå till papperspost via inställningarna i Suomi.fi-meddelanden.

För dem som behöver stöd eller vägledning finns hjälp att få via Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas rådgivning om Suomi.fi-tjänsterna.

Det går också att läsa mer på https://www.suomi.fi/sv/meddelanden. De som inte alls använder digitala tjänster behöver inte vidta några åtgärder – myndighetsposten kommer även fortsättningsvis per post.

Digital myndighetspost innebär inte att andra sätt att uträtta ärenden försvinner.

Digital kommunikation är ett alternativ bland flera, inte en ersättning för andra serviceformer.

Det är fortfarande möjligt att sköta sina ärenden per telefon eller genom att besöka en myndighets serviceställe. Digital kommunikation är ett alternativ bland flera, inte en ersättning för andra serviceformer.

Oro kring säkerhet och bedrägerier är förståelig i dagens digitala miljö.

Därför bygger systemet på stark identifiering, vars syfte är att skydda mottagaren.

Man får aldrig ge sina personliga identifieringsuppgifter till någon annan.

För dem som behöver hjälp finns en trygg lösning via Suomi.fi-fullmakter, som ger en närstående rätt att följa myndighetspost eller sköta ärenden för ens räkning utan att lämna ut inloggningsuppgifter.

För att använda digitala tjänster tryggt är det viktigt att följa vissa säkerhetsanvisningar.

Gå aldrig till tjänsten via länkar som skickats per e-post, sms eller Whatsapp.

Suomi.fi-meddelanden skickar inte sms eller Whatsapp-meddelanden.

E-postmeddelanden från Suomi.fi-meddelanden innehåller aldrig en länk som uppmanar dig att klicka. Gå inte heller till tjänsten via sökmotorers sökresultat.

Använd alltid adressfältet i webbläsaren och skriv suomi.fi/meddelanden, eller använd Suomi.fi mobilappen för att öppna tjänsten på ett säkert sätt.

Digital myndighetskommunikation är inte ett självändamål, utan ett sätt att underlätta vardagen för dem som redan är digitalt aktiva.

Målet är att jämlikheten ska bestå, oavsett om en person tar emot myndighetspost digitalt eller på papper.