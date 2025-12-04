Digitalisering är en möjlighet men också ett hot

Varför är det angeläget att minska postförsändelserna i vårt land? I århundraden har Finlands postväsende sett till att människor i hela landet har fått brevpost, ibland mycket snabbt, ibland i sävlig takt.

Men posten har kommit fram. Den utdelades per häst, per fot, cykel, moped och andra fordon. Postverket hade den absolut viktigaste funktionen i landet i att upprätthålla kommunikation mellan myndigheter och invånare och från människa till människa.

Under bilismens intåg utvecklades dessutom ett system med postbussar i Finland, det var tillåtet att åka med då en resa behövde göras. Det var då det!

Nu införs generell digi-post, myndigheterna ska inte längre skicka ut papperspost, all information ska gå att läsa på nätet. I många år har kommunikation och information flyttats till nätet.

Vad det har inneburit för medborgarna har ingen frågat efter, för de eventuella frågor som har ställts, ja, de har ställts digitalt!

Jag vet och förstår vad it-nätkontakter betyder och vilka resultat och omfattning som kan nås men jag tycker att det är häpnadsväckande att personer som politiker och företagsledare på alla nivåer så lättvindigt låter sig styras in i molnvärlden!

Jag misstänker att it-företagen har ytterst vältaliga representanter som effektivt säljer sina produkter. Ska vi börja korruptionsgranska våra ledare, har de andelar, gynnar de vissa bolag?

Vet ni alla politiker vart alla digi-pengar går? Västerut eller österut? Vem gottar sig i alla dessa beslut?

Mest oroar mig den stora aningslösheten. Det har visat sig att det på några sekunder går att rubba all verksamhet och kommunikation som sker digitalt. Ingen vet för hur lång tid ett avbrott pågår.

Om det mot folks vilja ändå blir total digitalisering vill jag veta hur alla vuxna människor ska få en apparat för ändamålet. Hur de ska lära sig använda den rätt? Vem ska bekosta apparaturen och hur ska den uppdateras och servas?

På vilket sätt har myndigheten tänkt att människor med nedsatt syn och andra funktionshinder ska klara sig? Kommer det att lagstiftas att varje invånare i Finland bör ha en uppkopplad nätförbindelse? Blir det förbjudet att bo utan fungerande nätförbindelse?

Jag använder min dator för många rutinartade uppgifter. Det är oerhört lätt att slå fel siffra eller glömma koder och lösenord.

Det här flörtande med digi är som en dålig novell där ingen får något på slutet.

Tänk efter, ni som har beslutande positioner i vårt samhälle. Det finns faktiskt ännu levande tänkande människor.