Färre än hälften av invånarna i Egentliga Finland har hälsosamma levnadsvanor

Det här är en opinionstext, åsikterna är skribentens egna.

När det gäller levnadsvanorna är Egentliga Finland det område i Finland som har det sämst ställt: endast 39 procent av invånarna i arbetsför ålder har hälsosamma levnadsvanor. Detta är alarmerande, särskilt som befolkningen åldras och servicebehovet ökar. Endast en del av kommunerna i regionen rapporterar till sina fullmäktige om hälsoskillnaderna mellan olika befolkningsgrupper. Om dessa uppgifter inte presenteras kan de förtroendevalda inte fastställa mål eller följa upp måluppfyllelsen.

När den fysiska och psykiska funktionsförmågan försvagas minskar antalet unga med studieförmåga och vuxna med arbetsförmåga. Egentliga Finland har inte råd att förlora dessa resurser.

Ett välfungerande förebyggande arbete för att främja hälsa och välfärd minskar servicebehovet. Även små satsningar kan ge stora fördelar: mindre sjukdomar, fler personer med arbetsförmåga och en starkare regional livskraft.

Människors hälsosamma levnadsvanor uppstår inte av en slump, utan de behöver stödas på alla nivåer – ända från småbarnspedagogiken till skolorna och servicen för äldre. Det är viktigt att beslutsfattarna i såväl kommunerna som välfärdsområdena säkerställer att främjande av välfärd och en fysiskt aktiv livsstil betonas starkt i kommande välfärdsplaner och genomförandet av dem. Det är motiverat att anvisa tillräckliga resurser för förebyggande arbete, och bästa möjliga effekt fås genom samarbete med kommuner, välfärdsområden, organisationer och företag.

Det är viktigt att systematiskt följa upp effekterna av åtgärderna på olika befolkningsgrupper. Genom att inkludera invånarna i planeringen av tjänster kan man främja de positiva effekterna av tjänsterna.

Välfärd bland invånarna uppstår inte genom vackert prat, utan det krävs långsiktiga åtgärder och investeringar som betalar sig tillbaka i form av många fördelar. Genom åtgärderna i programmet Finland i rörelse och Programmet för hälsa och välfärd ger man olika aktörer stöd i det förebyggande arbetet.