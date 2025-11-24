Finland har inte råd med hemleverans av alkohol

Det här är en opinionstext, åsikterna är skribentens egna.

Riksdagen behandlar som bäst ett lagförslag om att tillåta hemleverans av alkohol. Om lagförslaget går igenom kommer det att leda till ökade alkoholskador och ökade hälsovårdskostnader.

Varifrån tänker regeringen ta dessa pengar? Regeringen har gjort stora nedskärningar i kultur och välfärd eftersom pengar inte finns, så hur kommer Finland att ha råd med mer alkoholskador?

Alkohol är en extremt farlig drog, betydligt farligare än vad man vanligtvis tänker.

En studie i den ansedda tidskriften The Lancet (Nutt, King, Phillips: Drug harms in the UK: a multicriteria decision analysis, 2010) uppskattade på skalan 0–100 hur stor skada 20 droger förorsakar i Storbritannien.

Alkohol var den skadligaste drogen med 72 poäng.

För jämförelsens skull fick heroin 55 poäng och crackkokain 54 poäng. Om droger som cannabis (20), MDMA (9) och LSD (7) är så farliga att de måste förbjudas borde man rimligen göra allt man kan för att göra alkohol svårare tillgängligt.

Alkohol utmärkte sig också på ett annat sätt i studien: det var den enda drogen där majoriteten av skadorna drabbar omgivningen (46 poäng kom från skador på omgivningen, 26 från skador på användaren).

Om man anser att alkohol är en privat angelägenhet som man själv får bestämma om borde man också kräva att heroin, kokain, metamfetamin och alla andra droger legaliseras.

Regeringen borde förkasta lagförslaget och i stället börja behandla alkohol såsom tobak behandlats i åratal: förbjuda alkoholreklam och kräva att alkoholdrycker har varningar om att alkohol är beroendeframkallande och förorsakar cancer.

Detta skulle minska på alkoholkonsumtionen och ge stora inbesparingar på lång sikt.