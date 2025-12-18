Finlands Svenska Scouter: Regeringen måste sätta ner foten mot rasism

Det här är en opinionstext, åsikterna är skribentens egna.

Finland skakas återigen av en skandal kring rasism i regeringen. Flera riksdagsledamöter har på sociala medier publicerat bilder som av många uppfattats som hånfulla mot personer med asiatiskt ursprung.

Hur kan detta förekomma bland dem som leder vårt land och förväntas vara förebilder, särskilt för barn och unga?

Vi i scoutingen följer med oro ett allt hårdare språkbruk i samhället, ibland med rasistiska undertoner.

Respekt för andra är ett av våra scoutideal, och vi arbetar aktivt för inkludering och allas lika värde.

Vi fördömer all form av rasism i vår verksamhet, och tycker inte att rasism kan få förekomma ostraffat på samhällets högsta nivåer.

I scoutingen accepterar vi inte rasism. Vi har tydliga riktlinjer och konsekvenser, och vår verksamhet genomsyras av att alla är välkomna. Med ett annat scoutideal – att känna sitt ansvar och vara aktiv – sätter vi därför ner foten: rasism är aldrig okej.

Till regeringen vill vi avslutningsvis lyfta ett sista scoutideal – att utveckla sig själv som människa.

Det är aldrig för sent att be om ursäkt, göra om och göra rätt.

Ni är varmt välkomna att delta i scoutingens många utbildningar om hur man möter andra människor med respekt.