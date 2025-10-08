Flaskpost med procenträkning

Det här är en opinionstext, åsikterna är skribentens egna.

Ett av vårt lands stora problem tycks vara svårigheter att få tag på alkoholdrycker i tid och otid.

Men nu har den pålitliga Purra–Orpo-regeringen rotat i sin verktygsback och skruvat upp en mobil lösning.

I fortsättningen borde det vara helt möjligt att få alkoholen transporterad ända fram till hemtröskeln utan att behöva springa benen av sig (och därigenom ytterligare öka törsten).

Densamma regering har klagat på att vi finländare grävt ner oss i våra skyttegravar, att vi vägrar konsumera fosterländskt så det står härliga till.

Nu ska det bli slut på den själviskheten, är det uttänkt.

Eller alltså: eländet kan inspirera oss att lindra dysterhet med sprit, konsumera mera genom hembeställning.

Och då rullar hjulen igen så att säga (både samhällsmaskineriets och transportfordonens). Skål för det Petteri och Riikka!

Samtidigt kunde städer och kommuner skapa arbetsplatser via satsning på infrastruktur i olika tappning.

I Åbo kunde man bygga ut ett påtårsvagnsystem för alkoholförsäljning, smidiga stambanor för stamkunder.

Kanske det vore skäl att ens undersöka möjligheter att utvidga infrastruktur såsom vattenledningar, avfallsrör, elkablar, fjärrvärme och fiberoptik med transportflöden av diverse alkoholhaltiga drycker ända fram till köket. En anspråkslös start med tre kranar för öl, vittvin respektive rödvin. Gutår!