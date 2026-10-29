Flygande start för svenska ungdomsgården i Åbo

Inspirerar också till ny finsk verksamhet.

Annina Suominen Linnea Lindfors arbetar halvtid på den svenska ungdomsgården tillsammans med Joel Kronqvist och Miia Nissinaho-Back (ej i bild). Gården har fått en flygande start och inspirerar nu också verksamhet på finska.

Varmkorv med bröd står redo och snart är det dags för hall