Flygande start för svenska ungdomsgården i Åbo

Inspirerar också till ny finsk verksamhet.

Annina Suominen
Ungdomsgården, Ungdomsgården i Åbo, Paola Fraboni, Janina Andersson
Linnea Lindfors arbetar halvtid på den svenska ungdomsgården tillsammans med Joel Kronqvist och Miia Nissinaho-Back (ej i bild). Gården har fått en flygande start och inspirerar nu också verksamhet på finska.
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Varmkorv med bröd står redo och snart är det dags för hall

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