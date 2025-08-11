För en mer mångfaldig Pride

ÅU debatt

Det här är en opinionstext, åsikterna är skribentens egna.

I juni firades Pridemånaden, och ämnet väckte mycket diskussion särskilt i sociala medier eftersom rörelsen verkar dela åsikter.

Jag förstår att en del av rörelsens deltagare inte främjar jämlikhet, utan hellre omvänd diskriminering, så minoritetsgruppers rättigheter lyfts över majoritetens. Trots detta är rörelsens primär syfte att främja jämlikhet och mänskliga rättigheter.

Helsinki Pride samlade i år omkring 100 000 deltagare, vilket vittnar om rörelsens storlek.

Det är tydligt att majoriteten av deltagarna verkligen vill arbeta för jämställdhet mellan könen och sexuella läggningar. Alla ska vara välkomna att delta i Pride.

Riksdagsledamoten för Sannfinländarna, Onni Rostila, kallade i serie Ajassa Pride “en rörelse i linje med ett vänsterliberalt politiskt synsätt”. Just en sådan riskerar Pride att bli, om till exempel representanter från högerpartier väljer att helt avstå från att delta.

Jag önskar särskilt att politiska beslutsfattare och partier skulle delta mer aktivt i Pride.

Jag ser inte bojkott mot Pride som en lösning. Det finns nackdelar i alla gemenskaper, och dessa kan bäst åtgärdas genom att delta och påverka inifrån. Den mest effektiva vägen till förändring är att vara en del av rörelsen och styra den i rätt riktning genom eget agerande.

Pride-rörelsen bör inte heller utestänga enskilda personer eller partier, och rörelsen har ett ansvar att se till att alla är välkomna. Till exempel fick representanter från Samlingspartiet utstå negativa rop under fjolårets Turku Pride på grund av sitt partimedlemskap.

Ju fler representanter för olika partier och ideologier som är med, desto mer mångsidig blir rörelsen. Det är glädjande att det i år deltog ministrar i Helsinki Pride som använder sitt inflytande för ett gott syfte, och därigenom fungerar som förebilder för medborgarna.