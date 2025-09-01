Föräldrarna har ett ansvar för barns och ungas övervikt

Det här är en opinionstext, åsikterna är skribentens egna.

I augusti rapporterades det i Finland om att man ska börja med fetmaoperationer för barn och unga.

Forskning visar att övervikt bland barn och ungdomar har ökat avsevärt under de senaste åren.

Influencers i sociala medier, som tidigare främjade en hälsosam kroppspositivitet – vars idé var att vi skulle behandla varandra vackert och jämlikt oavsett storlek, såsom god ton kräver – tjänar nu pengar på att normalisera ohälsosamma vanor.

Vi måste hitta en gyllene medelväg när vi talar till barn om kroppspositivt förhållningssätt till hälsosam kost och tillräcklig motion.

Oavsett våra kroppar ska vi självklart behandla alla människor jämlikt, men det betyder inte att ohälsosamma levnadsvanor bör normaliseras.

Barn bör redan tidigt förstå vad en optimal kost är, men samtidigt ska man inte förbjuda vissa livsmedel eller godis helt.

Vardagsmotion är ett bra sätt att få in rörelse i barns och skolelevers vardag även om de inte har en separat idrottshobby. Motion bör vara en naturlig del av vardagen, både för den fysiska konditionen och för det psykiska välmåendet.

Psykiskt och fysiskt välmående är väsentlig faktor till lärande, ork, fungerande sociala relationer och en sund självkänsla.

Övervikt är inte barnens eget fel, utan ansvaret ligger hos föräldrarna, vars levnadsvanor barnen tar efter.

I skolan, till exempel på hälsokunskapslektioner, är det viktigt att tala om kostens och motionens betydelse, men i slutändan formas vanorna i hemmet.

En gemensam motionsstund i familjen är både nyttig för kroppens hälsa och värdefull som gemensam familjetid.

Att främja välmående kan göras roligt genom gemensamma, glada stunder av rörelse.

Jag är ganska säker på att även godsaker smakar bättre kanske en gång i veckan än varje dag.