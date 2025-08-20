Garantera möjligheten att kunna påverka

Det stipuleras att ”Till demokratin hör att den enskilde har rätt att ta del i och påverka samhällets och livsmiljöns utveckling” vilket regleras i allt från grundlagen till kommunal- och välfärdsområdeslagstiftningen.

Kommunallagen stadgar att ”Kommuninvånarna och de som utnyttjar kommunens tjänster har rätt att delta i och påverka kommunens verksamhet.”

Kommunallagen förtydligar detta ytterligare genom att stadga om att kommunen ska inrätta så kallade påverkansorgan. Med detta avses ungdomsfullmäktige, äldreråd och ett råd för personer med funktionsnedsättning.

Detta för att garantera ifrågavarande befolkningsgruppers möjligheter att delta och påverka. Motsvarande stadgas även om påverkansorgan i välfärdsområdena.

Hur garanterar kommuner och välfärdsområden idag påverkansorganens möjlighet att ta del av olika frågeställningar och påverka?

Kontrollera gärna era egna kommuner och välfärdsområden - hur sköter de om sina egna påverkansorgan? Läs gärna deras protokoll och tänk efter - vilka möjligheter har de att påverka när de anser det nödvändigt?

Om påverkansorganen får endast ett fåtal möten där man enbart presenterar färdiga planer och program blir det svårt för berörda organ att påverka någonting.

Det finns kommuner och välfärdsområden som sköter sig bättre än andra men allmänt sett har påverkansorganen små möjligheter att göra sig hörda.

Äldreombudsmannen, som vi seniorer tog initiativ till i en partidagsmotion 2017, har påtalat just detta ”att påverkansorganen måste garanteras verklig möjlighet att påverka“.

En förutsättning för att kunna påverka är att man vet vilka planer och projekt som är på gång.

Om man ska kunna påverka bör man erbjudas möjlighet att delta redan i beredningsskedet.

Beredande tjänsteman borde bjuda in till diskussion före förslagen presenteras. Justitieministeriets instruktioner om deltagande i beredning bör följas.

Speciellt i nuläget är detta angeläget när välfärdsområdenas inbesparingar medför stora förändringar som i högsta grad berör oss äldre.

Undrar vilka möjligheter råden erbjuds att påverka gällande planerna på att dra in vårdtjänsterna i Iniö eller var maten till äldreboendet i Houtskär ska tillagas?

Svenska Seniorer i Finland anser att representanter för påverkansorganen bör ges närvaro och yttranderätt i nämnder i kommuner och välfärdsområden för att garantera deras möjlighet att påverka.

Alla ni som sitter i era kommun- eller välfärdsområdesfullmäktige har möjligheter att ge era påverkansorgan reella möjligheter att ta del i och påverka - alltså att följa lagen.