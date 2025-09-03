Gemensamt utlåtande från västra Nyland: I samarbete för en hållbar framtid

Det här är en opinionstext, åsikterna är skribentens egna.

Ledande beslutsfattare och tjänstemän från Hangö, Ingå, Kyrkslätt, Lojo, Raseborg och Sjundeå besökte i tisdags Joddböle för att ta del av Blastr Green Steels och Fortums planer för den industriella utvecklingen i området.

Industriområden och den gröna omställningen

Västra Nyland har en unik position när det gäller att utveckla hållbar industri och energilösningar.

Från Hangö i väster till Kyrkslätt i öster finns ett nätverk av industriområden, hamnar och logistiknav som tillsammans kan utgöra en motor för regionens och landets gröna omställning.

Industriområdet i Joddböle är en central del av denna helhet. Området har redan idag en stark koppling till energiproduktion och logistik.

Genom att se dessa utvecklingsmöjligheter som delar av en sammanhängande regional strategi kan västra Nyland profilera sig som en föregångsregion inom grön industri och innovation.

De aktuella planerna på att etablera ett nytt stålverk baserat på fossilfri produktion förstärker Joddböles position som ett center för den gröna industriella omställningen i både regionen och hela landet.

Satsningen skulle vid förverkligande placera Joddböle på kartan som en internationellt betydelsefull knutpunkt för grön industri, och skapa nya arbetstillfällen, innovationer och investeringar som stärker hela regionen.

Detta stärker såväl sysselsättningen, innovationskraften och attraktionskraften för nya investeringar.

Regionen rymmer en betydande potential för att utveckla och förädla konkurrenskraftiga företagsmiljöer och industriparker.

Bland de mest lovande platserna finns Koverhar i Hangö, Svartå-Mjölbolsta i Raseborg samt Käla vid gränsen mellan Sjundeå och Kyrkslätt och i Lojo finns flera lämpliga områden.

Tillsammans utgör de strategiskt viktiga möjligheter för framtidens industriella utveckling.

Utveckling av riksväg 51 och 25 samt trafiken på räls

Förbindelserna längs stamväg 51 och riksväg 25 är av yttersta vikt för regionens tillgänglighet och näringslivets utveckling.

Utöver vägnätet spelar även tågtrafiken en central roll för regionens framtid.

Järnvägsförbindelsen Hangö–Helsingfors är avgörande för både pendling, godstransporter och utvecklingen av en hållbar logistik.

För att regionen ska behålla sin attraktionskraft och kunna växa långsiktigt behövs en fortsatt målmedveten satsning på trafikförbindelserna.

Det regionala samarbetet en förutsättning för framgång

Kommunerna i västra Nyland delar gemensamma möjligheter och utmaningar.

Ett nära regionalt samarbete är en förutsättning för att resurserna används effektivt och för att skapa långsiktiga lösningar som gynnar hela området.

Samarbetet kring industriområdena i regionen, förbättringar av stam- och riksvägarna och den gemensamma planeringen av näringslivsstrategier är exempel på hur regionen kan stå starkare tillsammans.

Ett samlat agerande stärker också kommunernas möjligheter att påverka nationella beslutsfattare och säkerställa nödvändiga investeringar.

Vi vill med detta utlåtande framföra vår gemensamma syn på vikten av regionalt samarbete och alla de möjligheter som den gröna omställningen kan medföra för vår region.

I Ingå 2.9.2025