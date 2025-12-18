Gryningsljus i Varhas tunnel

Det här är en opinionstext, åsikterna är skribentens egna.

Nu när året går mot sitt slut är det dags att summera hur vår trygghet inom social- och hälsovård samt räddningsväsendet utvecklats under detta år i Varha, välfärdsområdet i Egentliga Finland.

Som alla vet har tiden hittills inom nästan alla välfärdsområden varit tung och osäker, och ännu värre förstås för många invånare.

Först nu i november har vår högerregering hörsammat våra återkommande krav på tilläggstid för att kunna utveckla servicen och inte avveckla den.

Tyvärr har regeringens prioriteringar redan hunnit skada servicen.

Men nu kan vi äntligen börja blicka framåt och sakta men säkert korrigera det som fungerar dåligt.

Det är viktigt att Åboland via Vänsterförbundet har två helt tvåspråkiga representanter i Varhas styrelse.

Också om Varhas nämnder numera har mera att besluta om så kan vi erbjuda lokalkännedom i styrelsen, särskilt om skärgårdsförhållandena och service på svenska som tyvärr är obekanta för de allra flesta andra.

I Åboland har flera för Vänsterns grupp viktiga projekt redan gått vidare och inför 2026 finns det mycket positivt på agendan som vi jobbat för som partigrupp.

Budgeten 2026 innehåller satsningar på bashälsovården, egenläkarmodellen, hemsjukhusverksamheten, mentalvården med betoning på barn och unga, bättre personalpolitik och ledarskap med mera.

Vi fortsätter arbeta för att personalens arbetsvillkor och -förhållanden ska bli bättre.

Redan tidigare har en ny räddningsstation och ett nytt äldreboende i Pargas fått grönt ljus, likaså en ny FBK-station i Västanfjärd, samt förstås Kaskisbackens tvåspråkiga vårdcentral.

Ett helt nytt initiativ som Vänstern föreslog att ska ingå i budgeten är att pröva den så kallade egenföretagarmodellen, som fungerar utmärkt exempelvis i Danmark.

Förslaget godkändes enhälligt och vi hoppas nu att detta sätt att lösa den svåra läkarbristen kunde prövas först på Kimitoön och i skärgården.

Laboratorietjänsterna ska utvidgas i Dalsbruk senast i februari nästa år.

Äldreboendet Aftonros framtid på Iniö fortsätter vi att kämpa för.

Vänsterns princip är att vi betonar närservice (inklusive provtagning) på patientens eller klientens modersmål i alla områden. Vi vill inte centralisera annat än mera avancerad vård till Åbo.

Vi vill också ha en skärgårdsstrategi, vilket Vänsterns grupp föreslagit i en fullmäktigemotion redan för ett par år sedan.

Denna vår kommer det att fattas mycket viktiga beslut om hela landskapets långsiktiga sevicestruktur.

Service på distans är bra och behövs, men möjlighet till fysisk kontakt med vårdpersonal får inte heller försvinna.

Man bör kunna få kontakt samma dag.

Och det ska även framöver vara möjligt att kunna tala i telefon med sin egenläkare eller -vårdare. Också på svenska, givetvis.

God jul och gott nytt år till alla invånare i Åboland!