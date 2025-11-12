Hemsjukhusvård behövs också långt från sjukhusen

Det här är en opinionstext, åsikterna är skribentens egna.

Alla människor har rätt till vård av hög kvalitet – också de som bor långt från sjukhusen. I skärgården och i glesbygden är avstånden långa, vädret oberäkneligt och färjorna går inte alltid när man behöver dem. Just där kan en fungerande hemsjukhusvård vara avgörande för både trygghet och livskvalitet.

Många äldre och svårt sjuka vill vårdas hemma, i sin egen miljö. Hemsjukhusvården gör det möjligt – men bara om helheten fungerar.

Det krävs samarbete, utbildning och en tydlig struktur där det palliativa centret har en central roll.

Centret står för specialkunnandet, stöder vårdpersonalen med konsultationer och deltar i planeringen av vården som helhet.

Det är också en garanti för att symtomlindringen, läkemedelsbehandlingen och patientens psykiska och sociala behov hanteras professionellt, även på distans.

En annan viktig del av kedjan är räddningstjänstens prehospitala enheter (ambulanstjänst), som ofta är först på plats i akuta situationer.

Med rätt utbildning och digitalt stöd kan de inte bara transportera, utan också ge lindrande behandling och stöd till patienten och de anhöriga.

Också stödenheterna, till exempel de lokala vårdavdelningarna vid hälsocentralerna, har en viktig uppgift. De kan erbjuda tillfällig vård, handledning och avlastning, och när de samarbetar med hemsjukhusvården minskar behovet av jourbesök och långa transporter.

Den digitala tekniken – videokonsultationer, fjärrdiagnostik och elektroniska patientjournaler – gör det möjligt att ge jämlik vård oberoende av avstånd. Genom videokontakt kan läkare vid det palliativa centret handleda lokala team i realtid, vilket höjer vårdens kvalitet och trygghet.

Med gemensam planering, utbildning och digitalt stöd kan vi bygga en modell som fungerar – också när vägen till närmaste sjukhus är lång och färjan går först i morgon.

Hemsjukhusvård är inte ett nödalternativ utan en modern vårdform som förenar närhet, kompetens och medmänsklighet. För många innebär det att få leva och kanske avsluta livet hemma, omgiven av sina närmaste – i stället för på ett sjukhus långt borta.

Skärgården har alltid krävt samarbete och kreativitet. Samma anda behövs nu i vården.

