Högerpopulismen skadar Nato och vår säkerhet

Det här är en opinionstext, åsikterna är skribentens egna.

Det ligger någonting djupt absurt i att USA, landet som i tiden förbundit sig att skydda Grönland, plötsligt är det land som utgör själva hotet.

År 2026 inleds sannerligen i märkliga tider.

USA har attackerat Venezuela och president Trumps krets fortsätter att hota Grönland.

Det hela vore skrattretande om det inte vore för att det är så tragiskt och ödesmättat.

Då högerpopulismen regerar äventyras värnandet av det regelbaserade internationella systemet även i väst.

Om USA skulle ta Grönland med militärt våld vore det slutet för Nato som vi känner Atlantpakten idag.

Trumps vänliga inställning till Putin har redan förstört en del av förtroendet som byggts upp under årtionden.

Det står nu klart att högerpopulismen förstör de strukturer som ska skydda vår säkerhet.

Den skadan kan repareras med tiden, men nu finns risken för oåterkalleliga vändningar.

Oberäkneligheten är och förblir ett av Trumps främsta verktyg, varpå hans makt förstärks och han får stå i blickfånget medan världen funderar på vad han riktigt menar och kan tänkas hitta på härnäst.

Hur långt är han redo att gå?

Vad är tomt prat och vad har bäring?

Det uppstår också en balansgång mellan att upprätthålla goda relationer till USA och att stå på sig; en gräns mellan fjäsk och moral som inte är en gång för alla given.

Vår utrikespolitiska ledning får göra sitt bästa i tillämpningen av ”värdebaserad realism”.

Den mer relevanta frågan är vad övriga västvärlden kan göra, vad EU kan göra, vad Finland kan göra, för att stå starkare på egna ben och bidra till stabilitet, fred och ordning.

En aspekt som fallit i skymundan av alla spekulationer om Trumps följande drag är att det handlar om en internationell rörelse, ett globalt fenomen.

Maga-rörelsen är en del av högerpopulismens gemensamma frammarsch i västvärlden och USA stödjer helt officiellt ”patriotiska partier” i Europa i den nya säkerhetsstrategi som Kreml applåderar.

Det är en politik som försöker urholka många centrala demokratiska institutioner, värderingar och principer.

Då högerpopulister får makten tvingas västvärlden följa med huruvida det ledande Natolandet USA tänker ta en självstyrande del av ett annat Natoland med våld eller inte.

Som fallet Grönland visar är det en politik som äventyrar vår säkerhet.

Att europeiska ledare tvingas gå ut med ett ställningstagande riktat mot USA om att länders suveränitet bör respekteras är sorgligt.

Sådant borde inte behöva sägas till vår allierade, men det är ett läge vi bara måste acceptera och förhålla oss till.

Vad Europa behöver göra är förstås att stärka sitt försvar utan att förlora grundläggande värderingar och låta det ske på bekostnad av välfärden, för sådan politik ger grogrund för högerpopulism.

Det är viktigt att här komma ihåg att Sannfinländarna och Sverigedemokraterna är del av samma rörelse som Trump.

Och vad dess maktutövning leder till ser vi, från USA till Ungern.

I debatten har det förekommit en tendens att försöka vifta bort det allvarliga i Trumps utrikespolitik.

De bärande argumenten har varit att Ryssland ändå är värre, och att USA måste ju värna om sin säkerhet och att Venezuelas ledning saknade legitimitet.

Invändningarna mot detta resonemang är uppenbara.

I grunden handlar det om vad vi går med på att normalisera i den nya världsordningen.

Att länder som Ryssland struntar i internationell rätt innebär inte att vi ska bli mer som sådana despotiska länder, då bidrar vi bara till det världssystem som de önskar se.

