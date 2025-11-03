Hot och hat tystar kvinnor – ett hot mot demokratin

Det här är en opinionstext, åsikterna är skribentens egna.

Hot och trakasserier mot kvinnor i politiken är ett växande problem, både i Norden och internationellt.

Forskning och erfarenhet visar att kvinnliga politiker oftare än män drabbas av näthat, trakasserier och förminskande kommentarer.

Konsekvenserna är allvarliga: kvinnor tvekar att ställa upp i val, undviker att ta plats i debatten eller lämnar politiken helt. När kvinnor tystas hotas hela demokratin.

Det senaste exemplet är den svenska partiledaren Anna-Karin Hatt, som efter endast fem månader på posten avgår på grund av hot mot henne och hennes familj.

Det är djupt alarmerande – och det är ingen isolerad händelse.

Även i Finland vittnar kvinnor om hot, trakasserier och en känsla av otrygghet i sitt politiska engagemang.

I Norden har politiker traditionellt varit tillgängliga och kunnat röra sig fritt, något som speglar ett öppet och tryggt samhälle.

Men utvecklingen går åt fel håll. När ledande politiker, särskilt kvinnor, inte längre kan känna sig trygga i samhället eller ens i sina egna hem är det en utveckling vi inte kan acceptera.

Vi kan alla vara överens om att ingen, oberoende av kön, ska behöva utsättas för hot, hat eller trakasserier i sitt viktiga politiska arbete.

Det är fullständigt oacceptabelt att hot och trakasserier tvingar kvinnor att lämna politiken för att skydda sig själva och sina familjer.

Nu måste vi tala klarspråk och agera. Det krävs tydliga strukturer som garanterar kvinnors rätt att delta i politiken utan rädsla.

Vi behöver starkare stöd för dem som utsätts, effektiva mekanismer för att anmäla och följa upp hot, och ett tydligt ansvar från både politiska partier och myndigheter.

Kvinnors röster behövs i politiken - på alla nivåer. Att trygga deras engagemang är inte bara en jämställdhetsfråga, det är en demokratifråga.