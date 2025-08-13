Hur länge vill Finland gå miste om sommarturisternas euron?

Jag tillbringar mycket tid i Åbolands skärgård och ser samma fenomen årligen upprepas och förstärkas.

Turismföretagarnas säsong tar slut i förtid när skolorna börjar och sommarfolket återvänder till städerna. I år har fenomenet varit särskilt påtagligt.

Finländarnas sommarsemestrar har gradvis “europifierats” och flyttas år för år allt senare. Om man vill bedriva internationell verksamhet lönar det sig att semestra när motpartnerna också gör det – alltså i juli och augusti.

I praktiken tackar vi nej till dessa turisters semesterbudget.

De finländska skolornas sommarlov är då redan på upphällningen.

Vi befinner oss i en situation där semester-Finland redan har stängt när semesterperioden i Centraleuropa och Sydeuropa är som intensivast.

Det absurda i situationen förstärks av att vi vet att Norden intresserar allt fler turister.

Svalare sommarväder, vacker natur och trygga förhållanden är i takt med klimatförändringens acceleration starka turismfördelar.

Finland kämpar med stora ekonomiska utmaningar. Har vi verkligen råd att låta denna tillväxtmöjlighet gå förlorad? Vill vi pressa landsbygdens turismföretag ännu hårdare?

Det finns en kostnadseffektiv och enkel lösning på situationen. Flytta skolstarten och flytta samtidigt framåt den finländska sommaren en aning.

Denna åtgärd kräver inga nya utredningar eller investeringar. Den kräver handling – i rask takt.

Läsåret 2026–2027 kunde börja en vecka senare och läsåret 2027–2028 ytterligare en vecka senare.

Vårterminen kan förlängas och loven justeras – internationella exempel finns i mängder.

Förändringen skulle inte bara främja tillväxt utan också underlätta sommaren för finländska familjer, då vuxnas och barns semesterperioder skulle sammanfalla bättre.

Finns det tillräcklig flexibilitet i detta land för en snabb förändring som gynnar både ekonomin och barnfamiljerna?